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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق أعمال الملتقى الإفريقي الاقليمي الثاني للغرف الإسلامية في نواكشوط

صدى البلد

انطلقت أعمال الملتقى الإقليمي الثاني للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في إفريقيا، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. 

وأكدت وزارة العمل الموريتانية أن الملتقى الذي ينظم بشعار التمويل متناهي الصغر في إفريقيا شهد توقيع اتفاقيتين بين موريتانيا، ممثلة في قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وتتعلق الاتفاقيتين بتنفيذ مسار مؤسسات التمويل متناهي الصغر في موريتانيا سعيا لتنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز مستوى التمكين الاقتصادي وتطوير آلياته وتحسين دخل الفئات الهشة، ويطلق على هذه المؤسسات “بنوك الأسرة”.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالوقف الأخضر التي تسعى إلى تطوير مبادرة الوقف الأخضر في البلاد باشراك المجموعات الهشة وتعزيز التمويل الاجتماعي والأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأسرة الموريتانية والمجتمع بصفة عامة، خاصة الفئات الهشة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال يوسف خلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية ان الغرفة الإسلامية تسعى خلال برامجها دوما إلى التركيز على المشاريع التنفيذية المختلفة تحت شعار تمكين القطاع الخاص.

واعتبر خالد بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي أن عقد الملتقى يعد انجازا يضاف إلى سجلها الناصع في دعم العمل الإسلامي المشترك و استمرارا لجهودها المقدرة في دعم التضامن الإسلامي خاصة وأنها ستستضيف خلال الشهور القليلة القادمة اجتماع الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

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