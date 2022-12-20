وزير التجارة الجزائري: صادراتنا من خارج قطاع المحروقات تتخطى 6 مليارات دولار

كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن صادرات بلاده من خارج قطاع المحروقات، بلغت أزيد من 6 مليارات دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري.

وأوضح رزيق، في تصريح صحفي على هامش تفقده لمعرض الإنتاج الجزائري، أن هذه الزيادة في الصادرات غير النفطية والغازية كانت نتيجة تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها.

وأضاف أن هذه الأرقام من الممكن أن تتضاعف خلال العام المقبل لتبلغ صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات أكثر من 15 مليار دولار، متوقعا أن تفوق نسبة تغطية السوق المحلي من المنتجات 60 بالمائة حتى تصل بلاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كان عدد المشاركين في معرض الجزائر الدولي، الذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، قد وصل إلى أزيد من 730 مؤسسة حكومية و خاصة ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية.