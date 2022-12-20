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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

صدى البلد

قدم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضًا لفيلم مخصص للأطفال، وندوة بعنوان "متحدو الإعاقة"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأقام الفرع ورشة بقصر الأنفوشي، لتصميم لوحة فنية لشخصية بابا نويل باستخدام الخامات المختلفة، تدريب الفنانة غادة طلعت، وأخرى بمكتبة النزهة، لعمل وحدات الثلج، ورجل الثلج، باستخدام الفوم الملون، تدريب الفنانة سلمى الوقدي، وذلك ضمن احتفالات الفرع بالعام الميلادي الجديد.

وفي بيت ثقافة بولكلي، أقيمت ندوة بعنوان "خطر الإدمان على الشباب"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ناقشت مفهوم الإدمان وأسبابه وأضراره الجسدية والنفسية، وذلك بمشاركة دكتور نبيل علام مدير مكتب مكافحة وعلاج الإدمان بالإسكندرية.

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