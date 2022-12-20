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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يدين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لأسير مقدسي قسريا إلى فرنسا

صدى البلد

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، قيام سلطات الاحتلال بترحيل المحامي الحقوقي والناشط والأسير المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا قسريا، مشدداً على أن سياسة الإبعاد تخالف القانون الدولي وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام - في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، إن أبو الغيط حذر من مغبة التسامح مع إمكانية استمرار إسرائيل في اتباع مثل هذه السياسة غير الأخلاقية في التعامل مع الفلسطينيين.

وناشد أبو الغيط، المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد حيال هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي، والتي تضرب بمبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط.

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