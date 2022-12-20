عاجل
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في ندوة بجامعة عين شمس الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين: تهديد للمنطقة "التعاون الخليجي" يدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمنية بالعراق رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتعامل الحاسم مع محاولات تعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.. ونواب: يجب الضرب بيد من حديد على تجار الأزمات واشنطن بوست: روسيا تتبع تكتيكاً جديداً في هجماتها المكثفة على منشأت الطاقة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف أعمال بناء مخالف علي أملاك الدولة بالعريش

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالفة فى مدينة العريش


 

في أطار الحفاظ علي أملاك الدوله وإزالة التعديات عليها ، وجه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بمتابعه أعمال البناء بمدينة العريش والحفاظ علي ممتلكات الدولة وعدم البناء علي أملاك الدوله أو البناء بدون ترخيص ، واتخاذ الأجراءات القانونيه ضد من يخالف.

وقد  ترأس وكيل الوزارة اللواء أسامه أحمد عَفش  ، رئيس مدينة العريش ، حمله وقف أعمال بالمهد علي أملاك الدوله في  منطقة آل ياسر ورافق الحملة  سكرتير المجلس والادارة الهندسيه والادارات المعنيه لوقف أعمال بناء علي أملاك الدولة وتم ايقاف الأعمال وسوف تتخذ ضد المواطن  الاجراءات القانونيه حيال ذلك .

 

 

قوانين البناء

 

ويهيب رئيس المدينة كافة الاهالي بالالتزام بقوانين البناء الحديث من حيث تطبيق نظام القانون ولائحتة التنفيذيه وكذلك عدم البناء علي أملاك الدوله والا سوف يعرض نفسة للمسألة القانونية .
 

txt

حصاد شمال سيناء 2022.. تشغيل المرحلة الأولي من محطة تحلية المياه وتطوير بحيرة البردويل

العريش مخالفة أملاك الدولة أعمال بناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

زيادة المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للأجور.. اعرف هتزيد كام وإمتى

لاعب جديد يقترب من الأهلي في يناير.. تعرف عليه

ماتت إحدى ضحاياها.. اتهام جديد يواجه البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

مقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4 آلاف آخرين.. حرس الحدود الإسرائيلي يعترف بجرائمه خلال 2022

بشرى للخريجين.. تعيينات جديدة في يناير المقبل | تفاصيل

نشره الوليد بن طلال| فيديو 14 ثانية يثير الجدل بالسعودية والحكومة تتدخل

هل خلع الجورب أو الشراب بعد المسح عليه ينقض الوضوء.. أزهري يجيب

التحطيب لعبة الفراعنة.. متوارثة منذ القدم وتميزت بها محافظات الصعيد ..شاهد

مفاجأة لا يعرفها الكثيرون.. ما الرابط بين ميسي وكوكسال بابا؟ 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. نوع من الجبن يخفض الكوليسترول وسكر الدم

الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ