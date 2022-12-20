وقف أعمال بناء مخالف علي أملاك الدولة بالعريش





في أطار الحفاظ علي أملاك الدوله وإزالة التعديات عليها ، وجه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بمتابعه أعمال البناء بمدينة العريش والحفاظ علي ممتلكات الدولة وعدم البناء علي أملاك الدوله أو البناء بدون ترخيص ، واتخاذ الأجراءات القانونيه ضد من يخالف.

وقد ترأس وكيل الوزارة اللواء أسامه أحمد عَفش ، رئيس مدينة العريش ، حمله وقف أعمال بالمهد علي أملاك الدوله في منطقة آل ياسر ورافق الحملة سكرتير المجلس والادارة الهندسيه والادارات المعنيه لوقف أعمال بناء علي أملاك الدولة وتم ايقاف الأعمال وسوف تتخذ ضد المواطن الاجراءات القانونيه حيال ذلك .

قوانين البناء

ويهيب رئيس المدينة كافة الاهالي بالالتزام بقوانين البناء الحديث من حيث تطبيق نظام القانون ولائحتة التنفيذيه وكذلك عدم البناء علي أملاك الدوله والا سوف يعرض نفسة للمسألة القانونية .

