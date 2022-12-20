تكريم أحد العاملين لبلوغه سن التقاعد بالقوى العاملة في المنوفية

كرم الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، مجدى الطنط أحد العاملين من المديرية الذي بلغ السن القانونية وأحيل إلى التقاعد ، وذلك بمنحه شهادة تقدير ، وهدايا رمزية في الاحتفالية التي أقامتها المديرية، والتي أطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذله من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عمله.

وقال مدير المديرية : "ما أجمل لحظات الصفاء بين الزملاء ، فى جو يملؤه الحب والود بين الجميع احتفلت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بحضور الدكتور مهندس مدير المديرية ،ووكيل المديرية، ولفيف من مديري الإدارات والزملاء والزميلات، معربين عن خالص تمنياتنا للزميل مجدي الطنط بحياه سعيده فيما هو قادم، وقد أثنى الجميع على حسن خلقه وتعاونه مع زملائه بالعمل.

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