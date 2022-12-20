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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأسيوط

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط،عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023  للصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت 14 يناير المقبل وتنتهي يوم الأربعاء  25 من نفس الشهر .

وأشارت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 24 يناير ، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 25 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 25 يناير.
 

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وقال عبد العزيز حسن الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه تم التشديد على مديري المدارس بمختلف مراكز المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء وبعد أداء الامتحانات والتأكيد على تهوية الفصول حرصا على سلامة الطلاب .

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