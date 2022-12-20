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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من كواليس العمدة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله الجديد

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديده من كواليس مسلسله الجديد العمدة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوق محمد رمضان جمهورة  للمسلسل بصورة برفقة المخرج محمد سامي و علق قائلا :ثقة في الله النجاح.

 


ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي بإمارة دبي ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة.

وبدأ محمد رمضان الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام معلنا عن بدء طرح تذاكر الحفل عبر أحد المواقع المتخصصة فى البيع إلكترونيا.

 


ويصور حاليًا محمد رمضان مشاهد مسلسله الجديد العمدة مع المخرج محمد سامي والذى يخوض به موسم رمضان القادم، وذلك فى العديد من شوارع القاهرة حيث بدأ رمضان تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل قبل الدخول إلى أحد اللوكيشنات لتصوير المشاهد الداخلية له.
 


تفاصيل مسلسل العمدة
 

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعب

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محمد رمضان محمد سامى مي كساب شوارع القاهرة السنة الجديدة الفنان محمد رمضان

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