السيطرة على حريق نشب في حوشين للماشية بسوهاج.. وضبط المتهم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بحوشين للماشية؛ إثر إشعال مُزارع النيران في كمية من البوص، بجوار أحدهما، وامتدت النيران بفعل الرياح إلى الحوش الآخر، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ لخط النجدة، يفيد بنشوب حريق في حوش للماشية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش مِلك المدعو “حربي. م”، 58 عامًا، عامل بمسجد، ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لحوش مجاور له مِلك المدعو “محمد. ر”، 38 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، مشيدين بالبلوك الأبيض ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص.

وبسؤالهما أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق لإشعال المدعو “بكري. م”، 46 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، النيران بكمية من البوص بجوار حوش الأول، وامتدت بفعل الرياح لحوش الثاني، واتهماه بالإهمال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.