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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علامات عدم الرضا.. أستاذ طب نفسي يوضح طرق عقاب الأبناء دون عنف|فيديو

طرق عقاب الأطفال
طرق عقاب الأطفال

أكد الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أنه يجب أن يتعامل الأباء و الأمهات مع أبنائهم بوضوح و إحترام و إنصات و إحتواء، مضيفاً أن أكبر عقاب للأطفال في الصغر، رؤية علامات عدم الرضا على وجه والديه.

 جميع أساليب العنف مرفوضة

 

وأضاف هشام رامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، قائلاً:" في حاجه أسمها تدرج في العقوبة، و لو قيت إن في عقوبة اصبحت لا تأتي بثمارها بزودها، و بعرف العقوبة المناسبة لكل طفل، إني بشوف هو اكتر حاجة بيحب يعملها أيه، العقاب يبقى بطريقة متدرجة من الحاجه اللي بيحبها"


وأوضح  أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن جميع أساليب العنف ، مرفوضة تماماً في تربية الأطفال، مؤكداً أنه يجب  عدم معاقبة الأطفال في وقت الإنفعال، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص  الأهل وقت للإستماع إلى أبنائهم.

 

 

عدم الرضا أستاذ الطب النفسى الدكتور هشام رامي عقاب أساليب العنف

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