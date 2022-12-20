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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 460 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة بأسيوط

حملات لرفع القمامة
حملات لرفع القمامة وإزالة المخلفات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة و تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة 460 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة نفذتها الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم والغنايم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات بالإضافة إلى صيانة كشافات إنارة ؛ وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم.

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