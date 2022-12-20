السعودية: نرفض الاعتداء أو التدخل في أي شبر من العراق

قال فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن المملكة تعرب عن تقديرها لرئيس فرنسا، على مشاركته في رعاية مؤتمر بغداد.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بغداد: نستهدف العمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديد للتعاون تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات لطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة وغيرهم، متابعا: البلدان يتعاونان في منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط عالميا.

وأكد على ان المملكة السعودية تدعم جهود ومشاريع إعادة أعمار العراق، ومشاريع الربط الكهربائي والمائي، بالإضافة غلى العديد من المبادرات الداعمة للعراق.

وشدد على أن المملكة ترفض أي اعتداء أو تدخل على أي شبر من العراق، وتؤكد وقوفها بجانب العراق.