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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء كأس العالم.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

بعد نحو شهر من المتعة، أسدل الستار على بطولة كأس العالم 2022، والتي استضافتها قطر على الفترة من 20 نوفمبر الماضي، حتى 18 ديسمبر الجاري، كأول بلد عربي يستضيف الحدث الأعظم في تاريخ كرة القدم.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم 2022، أول أمس الأحد، بعد التغلب على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

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مواعيد عودة الدوريات الأوروبية:

 

وتستعد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، للعودة مجددا، بعد توقف طويل، حيث يعود الدوري الإنجليزي يوم 26 ديسمبر الجاري، بمباراة برينتفورد وتوتنهام في تمام الثانية والنصف عصرا، وفي نفس اليوم، يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

ويتصدر آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الدوري الفرنسي:

يعود الدوري الفرنسي يوم 28 ديسمبر الحالي بمباراتي أجاكسيو ضد أنجيه، ونانت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ضد تروا، في تمام الرابع عصرا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

يلتقي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي مع ستراسبورج، في نفس اليوم، في تمام العاشرة مساء.

 

الدوري الإسباني:

تسأنف مباريات الدوري الإسباني يوم 29 ديسمبر، بمواجهة جيرونا ورايو فاليكانو في تمام السادسة مساء.

ويلتقي ريال مدريد “الوصيف” بـ 35 نقطة مع بلد الوليد، يوم 30 ديسمبر، في تمام العاشرة مساء، وبرشلونة متصدر الليجا بـ 37 نقطة يوم 31 بمواجهة إسبانيول في تمام الثالثة عصرا.

 

الدوري الإيطالي:

تعود منافسات الدوري الإيطالي بمواجهة ميلان وساليرنيتانا، يوم 4 يناير في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وستقام كل مباريات الجولة في نفس اليوم. 

ويتصدر نابولي ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

 

الدوري الألماني:

مباريات الدوري الألماني تعود 20 يناير بمواجهة لايبزيج وبايرن ميونخ في تمام التاسعة والنصف مساء،  وتقام 6 مباريات من الجولة في اليوم التالي، بينما تختتم الجولة بمواجهة بوروسيا دورتموند وأجسبورج يوم 22 يناير، في تمام الرابعة والنصف مساء.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج، صاحب المركز الثاني.

 

كأس العالم كأس العالم 2022 الدوري الفرنسي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني

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