اسلاك كهرباء .. نجاة لاعبي المنتخب الأرجنتيني من الموت

تداولا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كاد ان ينهي حياه عدد من نجوم المنتخب الارجنتيني .

وظهر في الفيديو ميسي نجم المنتخب وعدد من نجوم المنتخب ، وهو يجلسون علي حافة الاتوبيس ، وكادت اسلاك الكهرباء ان تسقطهم من الاتوبيس هو وزملاء اثناء الاحتفال بحصولهم علي كاس العالم .



وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينس آيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.