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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انفجار هدية رئيس الشرطة البولندية.. الإطاحة بجنرال أوكراني كبير من منصبه

اوكرانيا وبولندا
اوكرانيا وبولندا

أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي، أن نائب رئيس دائرة الطوارئ الأوكرانية، دميتري بوندار، أقيل من منصبه لتقديمه قاذفة قنابل يدوية إلى رئيس الشرطة البولندية.

وكتب كامينسكي عبر "تويتر": "تلقيت معلومات تفيد بإقالة الجنرال بوندار، نائب رئيس دائرة الطوارئ الأوكرانية، والذي كان مسؤولا عن تسليم الهدية إلى قائد الشرطة البولندية، الجنرال ياروسلاف شيمتشيك، من منصبه".

وأضاف أنه تم في أوكرانيا فتح قضية جنائية على خلفية الحادث.

وقبل أيام انفجرت في مكتب القائد العام للشرطة البولندية ياروسلاف شيمتشيك هدية تلقاها أثناء زيارته إلى أوكرانيا في 11-12 ديسمبر الجاري. وأدى الانفجار إلى إصابة شخصين بمن فيهم الجنرال نفسه.

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وتبين فيما بعد أن الحادث وقع نتيجة لإطلاق رصاصة من قاذفة قنابل يدوية.

وأوضح شيمتشيك أنه كان يعتقد أنه تلقى كهدية في أوكرانيا أنبوبين مستخدمين من قاذفة قنابل يدوية، مضيفا أن أوكرانيا تمنح مثل هذه الهدايا مرارا.

أوكرانيا وزير الداخلية البولندي بولندا

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