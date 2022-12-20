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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فصل الشتاء يبدأ رسميا غدا.. وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين: البسوا تقيل

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا هو بداية فصل الشتاء رسميا، مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعتبر مستقرة فى فصل الشتاء، ولكن فصل الخريف كان أعلي من المعدلات الطبيعية بالنسبة لدرجات الحرارة، ولم نشهد اى حالات من عدم الإستقرار مثلما تعودنا عليها فى الأعوام السابقة.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الأجواء حتي الأن خلال فترة الظهيرة تميل أحيانا للحرارة مع سطوع أشعة الشمس، ولكن بداية من غدا سيكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، وسنبدأ نسبيا دخول فصل الشتاء ولكن أثناء النهار سيكون الجو لطيف.

وتابعت: نبدأ نشعر بالبرودة فى ساعات الليل المتأخرة، لافتة إلى أنه يتزامن مع فصل الشتاء تولد بعض المنخفضات الجوية، مما يعمل على حالة من عدم الإستقرار، إلا أنها حالة خفيفة ولا يوجد بها أى مشاكل، وستصاحبها أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة، تبدأ بالسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلى مناطق من محافظات الوجه البحري، وأحيانا فرص سقوط أمطار خفيفة جدا على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبري، ولكنها خفيفة ولا تعيق أى أنشطة.

ونصحت الأرصاد بالبدء بارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرة التي تنشرها أول بأول، لأن تلك الفترة تكون متغيرة بشكل كبير جدا فى الظواهر الجوية.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية بداية فصل الشتاء فصل الشتاء درجات الحرارة

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