أسعار جوالات iphone 14 فى قطر

إذا كنت من محبي جوالات آيفون الاعتمادية التي تقدم القيمة مقابل سعر، كانت بدايتها مع iphone 11 الذي حقق نجاحاً كاسحاُ، وبالتالى جوال آيفون 14 يعد التطور الأمثل لشقيقه الأكبر، حيث الكاميرا القوية و البطارية الكبيرة.

جاءت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 3400 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3800 ريال ، وسعة 512 جيجابايت بـ 4650 ريال.

يأتى جوال iphone 14 على شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

جوال آيفون 14

أما تجهيز الكاميرا يقدم جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

جوال آيفون 14

يحتوى جوال آيفون 14 على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك الحصول على جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.