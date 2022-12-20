تعادل سلبي.. ملخص أول 15 دقيقة بين الزمالك وحرس الحدود

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثامنة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وهدد حرس الحدود مرمي الزمالك في الدقيقة 3 عن طريق زيكو من تسديدة قوية يتصدي لها محمد عواد على مرتين .

وجاءت فرصة هدف للزمالك بعد تمريرة طولية واستلام من زيزو ويمر خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من الجزيري وتمر اعلى مرمى حرس الحدود في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمر جابر

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سامسون أكينولا - يوسف حسن.