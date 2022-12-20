الاتحاد العام للتنمية المستدامة: حياة كريمة مبادرة متكاملة وكانت نواة الدخول للجمهورية الجديدة

أكد المهندس شريف رتيب عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة أن التوعية والتثقيف أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حين أعلن أن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني وذلك دليلا على إيمان القيادة السياسية بدور منظمات المجتمع المدني فى دعم الدولة وبناء مجتمع مترابط ومتفاعل لبناء منظومة اجتماعية شاملة تقود الدولة المصرية إلى مصاف الدول الكبرى.

وأشار شريف إلى أن مبادرة حياة كريمة سوف تساهم بنسبة ١٠٠% فى حل مشاكل اهالى الريف والصعيد، مؤكدا على دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة الأسعار خاصة بعد تأثر غالبية دول العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار أن الحكومة جزء من الدولة ولن تستطيع بمفردها العمل إلا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق تنمية مستدامة باعتباره إن حياة كريمة النواة الحقيقية لدخول الجمهورية الجديدة.

وأضاف رتيب أن مبادرة حياة كريمة حلم لم نكن نتصور أن يتحقق فى هذه الفترة القصيرة من الزمن، مؤكدا أنها مبادرة وطنية متكاملة وغير مسبوقة ستحقق المستحيل لأبناء الريف المصري والصعيد وباعتبار أن المجتمع المدني شريك قوى، حيث إن المبادرة خلقت حالة من التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لم تحدث من قبل جعلت من المواطن نفسه شريك فى تحقيق التنمية.

وقال عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة إن فكرة حياة كريمة نشأت عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الوطني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ من شباب متطوع يقدم نموذجا فريدا يحتذى به فى العمل التطوعي.

وعن أهمية المبادرة قال شريف إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم على توفير سكن كريم للمواطنين ورفع كفاءة المنازل وبناء أسقف للبيوت وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجا ومد وصلات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء داخل المنازل، كما تقوم المبادرة بإنشاء مراكز شباب ورفع كفاءة مراكز اخرى ورصف الطرق وإنشاء مدارس ومكاتب بريد وإنشاء بنية تحتية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتجهيز العرائس.

وبخصوص الخدمات الطبية أكد رتيب أن المبادرة تقوم بإنشاء وحدات صحية ومستشفيات وتقوم المبادرة بتجهيز هذه الوحدات من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وتقوم المبادرة باطلاق القوافل الطبية وتقديم الأجهزة التعويضية وتقديم سماعات لضعاف السمع وكراسي متحركة وتوقيع الكشف الطبي على أهالينا، حيث تشتمل القوافل على كافة التخصصات مثل النساء والولادة وتنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والجلدية بجانب خدمات الأشعة والرنين وتسهيل الإجراءات لمن هو فى حاجة إلى إجراء عمليات بالإضافة إلى توفير الأدوية.