حبس المتهمين بسرقة الألوميتال من موقع تحت الإنشاء بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من الألوميتال من موقع تحت الإنشاء بمصر القديمة بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من الألوميتال من موقع تحت الإنشاء بمصر القديمة بأسلوب "المغافلة"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قيام ٤ أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية" بعرض كمية من الألوميتال خاص بإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة نقل محمل عليها كمية من الألوميتال بإجمالى أوزان 300 كيلو جرام.

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها بأسلوب"المغافلة" من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم.

بإستدعاء المسئول عن أعمال الألوميتال داخل الموقع، تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.