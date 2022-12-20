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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد رسمي من اتحاد الكرة بشأن رفض جمال علام مقابلة الحكام

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ردًا على بعض التقارير الصحفية المغلوطة، بشأن رفض رئيس الاتحاد مقابلة بعض الحكام، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن الحكام اجتمعوا بالفعل مع رئيس الاتحاد لمناقشة طلباتهم،  والتي اتضح أنها شكوى من لجنة الحكام، تتمثل في عدم إسناد مباريات لهم خلال الفترة السابقة.

وأخبر رئيس الاتحاد مجموعة الحكام خلال الاجتماع أنه وجميع أعضاء مجلس الإدارة لا يتدخلون في تعيين الحكام لإدارة المباريات، وأن هذا الشأن من صميم اختصاص لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، وبناءً عليه تم تنسيق جلسة بين الحكام ومارك كلاتنبرج غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لمناقشة طلباتهم والاستماع لوجهة نظر رئيس لجنة الحكام.

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