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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العام الأكثر سخونة على الإطلاق.. خبراء الأرصاد يحذرون العالم من ٢٠٢٣

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء أرصاد ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض بمعدل ١.٢ درجة مئوية أعلى من جميع الأعوام السابقة، ليشهد العالم عام جديد أكثر سخونة على الاطلاق.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن العام المقبل سيكون واحداً من أكثر الأعوام سخونةً على مستوى العالم على الإطلاق.

 

كما يتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية مما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية.

وإذا كان هذا صحيحاً، فسيكون هذا هو العام العاشر الذي يصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900.

وحتى الآن، كان العام الأكثر سخونة هو 2016، الذي شهد نمط مناخ «النينيو»، وهو إحدى ظواهر الطقس المعقدة الناجمة عن الاختلافات في درجات الحرارة عبر المحيط الهادئ. وتتسبب هذه الظاهرة في الطقس شديد الحرارة في جميع أنحاء العالم.
 

وقال البروفسور آدم سكيف، رئيس التنبؤات بعيدة المدى في مكتب الأرصاد الجوية، «بدون حدوث ظاهرة (النينيو) التي تسبق زيادة درجات الحرارة 

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية ما بين 1.08 درجة مئوية و1.32 درجة مئوية، مع تقدير متوسط يبلغ 1.2 درجة مئوية أعلى مما كان عليه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

أرصاد الأرض

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