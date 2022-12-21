محافظة قنا تنهي كافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والسيول.. والمحافظ يوجه رؤساء المدن بسرعة حصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط وإزالتها فورا

-محافظ قنا: تسهيلات للتجار لإقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

- محافظ قنا :إنتهاء كافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والسيول

- محافظ قنا :يوجه رؤساء المدن بسرعة حصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، وإزالتها فوراً

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنتهاء كافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والسيول، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة وأعمال الحماية من السيول والمرور على مخرات السيول وتطهيرها لإستقبال أى سيول محتملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين الذي عُقد بالأمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن إزالة التعديات ومراقبة الأسعار وعمل معارض"أهلا رمضان" والاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

و أضاف محافظ قنا ، بأنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل وغيرها من الجهات المختصة، للتعرف علي الحالة الجوية أولاً بأول والاستعداد لها مسبقاً.



كما وجه محافظ قنا ، رؤساء المدن بسرعة حصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، وإزالتها فوراً ، للحد من خطورتها على المواطنين، مع وتوفير مكان بديل لإقامة الأسرة لحين إعادة تأهيل المنزل، حفاظاً على حياة الأهالى المقيمين بتلك المنازل.

وأشار محافظ قنا، إلى أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن الأحوال الجوية.

ومن جانب اخر أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وعمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعى إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيراً عليهم، و تعزيز سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار للسيطرة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده محافظ قنا، اليوم، مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، وحسام حمودهة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، و العقيد تامر النجار، مدير مباحث التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد شوقى، مسئول الغرفة التجارية، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وقال محافظ قنا، إنه يجرى الآن التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية لتغطية كافة مدن المحافظة، بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة لزيادة المعروضات أمام المواطنين، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أي تلاعب بالأسعار من قِبل بعض التجار ، وتوفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا لديها عدة منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي، سوف يتم زيادة طرح السلع المعروضة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ" أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام التجار وكل من يرغب في إقامة معارض المواد الغذائية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر، ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مشيراً إلى أنه تم توجيه رؤساء المدن بتوفير أراضي فضاء بالمدن والقرى، لإقامة تلك المعارض بعد اختيارها من قبل التجار.

وأكد الداودى، أهمية المشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة في ظل الأحداث العالمية الجارية.

كما طالب محافظ قنا، التجار بالإعلان عن مخازن السلع التابعة لهم للمرور عليها من قِبل حملات التفتيش للتأكد من عدم احتكار أي سلعة من السلع الاستراتيجية، موجهاً بزيادة الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية، لضبط أسعار السلع وعدم احتكارها، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.