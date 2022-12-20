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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحفيظ: الأداء لا يرضي الجماهير ونسعى لتصحيح الصورة

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مباراة فاركو كانت صعبة منذ البداية، ولكن أهم شيء أن الفريق نجح في تحقيق الفوز واقتنص نقاط المباراة الثلاث، وحافظ على تواجده في صدارة ترتيب الدوري.

وقال عبد الحفيظ أن الأهلي ظهر بشكل جيد منذ بداية المباراة، ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل هدف التقدم، إلا أن الأداء تراجع بعد ذلك، وأهدر لاعبو الأهلي عددًا كبيرًا من الفرص، وهو ما منح فاركو فرصة للتعادل، قبل أن يأتي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وأضاف:«في هذه المباريات الصعبة يكون الأهم هو تحقيق المكسب بأي طريقة، ويجب علينا ألا نقف عندها كثيرًا وأن نركز بشكل كبير على المباراة المقبلة، لدينا لقاء مهم أمام سموحة ونسعى للفوز به».

وأوضح:«نعلم أن الأداء لا يرضي الجماهير في كل المباريات، ولكن مارسيل كولر يعمل على تصحيح هذا بشكل كبير. ويجب علينا أن نكون أكثر شراسة في المباريات المقبلة لكي ننافس على كل البطولات».

واختتم عبد الحفيظ حديثه مشيدًا بجمهور الأهلي وتشجيعه اللاعبين حتى الثانية الأخيرة، ليؤكد للجميع أنه مصدر القوة الحقيقية للفريق.

 

سيد عبد الحفيظ الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي المباراة الثلاث صدارة ترتيب الدوري الأهلى

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