جنرال موتورز تكشف عن الكروس أوفر الكهربائية بويك الكترا 2023

كشف تحالف SAIC-GM وهو عبارة عن تعاون مشترك بين مجموعة جنرال موتورز الأمريكية وشركة SAIC في الصين تحت أسم علامة بويك التجارية النقاب عن سيارة Electra E5، وهي أول نموذج كهربائي للشركة قائم على منصة Ultium.

Electra E5

وتتميز السيارة بفلسفة التصميم الجديدة "Pure" للشركة والتي تمت رؤيتها لاحقاً بواسطة مفهوم Electra-X، وهو مصمم ليجمع بين "الفخامة الكهربائية والتصميم العصري والرياضي"، والذي سنشهد المزيد منه في السنوات القادمة.

Electra E5

تمتاز السيارة بأنها سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم بخمسة مقاعد مع بروزات قصيرة وقاعدة عجلات طويلة.

من التفاصيل القليلة الصادرة عن بويك ، نعلم أن Electra E5 يبلغ طولها 4892 ملم (192.6 بوصة) وعرضها 1905 ملم (75 بوصة) وطولها 1655 ملم (65.1 بوصة)، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2954 ملم (116.2 بوصة)، وبالتالي تتطابق تمامًا مع طرازات شيفروليه إكوينوكس EV، ويعتبر الجيل الجديد أطول بمقدار 57 مم (2.2 بوصة) بشكل عام من سيارة شيفروليه ذات الصلة ميكانيكيًا.

Electra E5

على الرغم من أن بويك لم تعلن بعد عن المواصفات المتعلقة بمجموعة نقل الحركة، إلا أن المعلومات الصادرة عن MIITفي نوفمبر كشفت عن إعداد محرك واحد بقوة 241 حصان (180 كيلو واط).

Electra E5

تم إدراج سيارة Electra E5 ذات المواصفات الصينية على أنها تبلغ من الوزن الإجمالي 2.570 كيلوجرام (5666 رطلاً) وسرعة قصوى تبلغ 112 ميلاً في الساعة (180 كم / ساعة)، ومن المتوقع أن البديل الأكثر قوة ثنائي المحرك مع الدفع الرباعي سيأتي في وقت لاحق.

من المحتمل أن يتم نشر المواصفات الكاملة والصور الداخلية في المستقبل القريب، حيث تقول بويك إن Electra E5سيتم طرحها قريبًا في الصين.

Electra E5

باع المشروع المشترك GM-SAIC حتى الآن أكثر من 10 ملايين سيارة في الصين منذ أن قدمت Buick marque مرة أخرى في عام 1998.