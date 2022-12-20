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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل مجهود .. في 5 دقائق أسرع وصفة للتخلص من تشقق الكعبين

صدى البلد

فوائد صحية  لزيت الخردل لصحتك  فهو غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية ، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر غذائية أساسية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة وفيتامين هـ والمعادن والحديد

1. صحة القلب 

على الرغم من أن الطقس البارد هو أحد أكثر المخاطر الصحية شيوعًا خلال فصل الشتاء ، إلا أن الناس غالبًا ما ينظرون إليه على أنه ظاهرة خطيرة ، مثل انخفاض درجة الحرارة 

على الرغم من ذلك ، فإن انخفاض درجة الحرارة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ، وتحديداً قلبك ، بطرق غير متوقعة. 

يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة باستمرار بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعد زيت الخردل غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. يمكن أن يفيد استخدام زيت الخردل في الشتاء صحة قلبك

 2. حكة في الجلد 

تحدث حكة الشتاء بسبب مزيج من انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة الباردة. يبدو الجلد جافًا ومتشققًا وباهتًا. المرطبات الطبيعية ، مثل زيت الخردل ، مفيدة للبشرة لغناه بفيتامين E ، والخصائص المضادة للالتهابات ، فهو يساعد في الشفاء وتنعيم البشرة ، فضلاً عن تعزيز مظهر البشرة. 

3. الكعوب المتشققة

 مشكلة أخرى مزعجة خلال فصل الشتاء هي الكعوب المتشققة و يمكنك التخلص من هذه المشكلة باستخدام مزيج من شمع الشمع وزيت الخردل.

يمكنك بتسخين شمع الشمع بكميات متساوية من زيت الخردل حتى يصبح المزيج كثيفًا. بعد وضع هذا الخليط على الكعب المتشقق لمدة 5 دقائق ، اتركيه يبرد ونام في الجوارب القطنية للشفاء. 

صحة القلب زيت الخردل حكة في الجلد الكعوب المتشققة

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