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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى: الزمالك لديه الرغبه في مواصلة الانتصارات

صدى البلد

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم بالدوري الممتاز مهم جدا، وشدد على أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات.

وشدد المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحاته عقب المباراة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى:" صادفنا سوء حظ في بداية الموسم، وهناك ميزة في صفوف الفريق بأن اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وأخر صعب".

وتابع قائلا:" نسعى للاستمرار في نسق تصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء في مباراة اليوم أمام حرس الحدود".

وعلق على طلب إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت في لقاء اليوم قائلا:" هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الترجيح وسنتحدث مع إمام عاشور بشأن هذا الأمر، وما حدث هو حماس من اللاعب فقط".

وأضاف أمير مرتضى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر المنتخب المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والمنتخب.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين يتجمد رصيد حرس الحدود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.

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