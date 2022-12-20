جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق.. تقرير

عرضت الإعلامية كريمة عوض، تقريرا ترصد فيه كاميرا برنامج "حديث القاهرة"، ضبط الأسعار في السوق، حيث رافقت أعضاء جهاز حماية المستهلك خلال حملة لضبط الأسواق والتأكد من عدم احتكار أو حجب السلع عن المواطنين.

وقال أحد مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، في تصريحات لقناة القاهرة والناس، إن الجهاز يشن حملاته بناءً على تكليفات بضبط السوق والتأكد من حصول المواطن على احتياجاته من السلع بأسعار عادلة وجودة عالية فضلًا عن عدم حجب السلع عنه.

وأضاف عضو جهاز حماية المستهلك، أن الحملات تهدف أيضًا للتحقق من الشكاوى المقدمة من المواطن للجهاز سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة على الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن للجهاز، واتخاذ ما يلزم ضد أي سلوك خادع أو مضلل من قبل التجار.