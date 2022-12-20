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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 94 طن أرز شعير و3 أطنان مبيدات زراعية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ والتي شهدتها عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير، ب 3 مخازن، إضافة ضبط كميات من المبيدات الزراعية غير مصرح بتداولها، بأحد المخازن.

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جاء ذلك ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ .
 

وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخازن أرز شعير ، بها 94 طناً و750 كجم أرز شعير، تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة  وتحرير المحاضر اللازمة.
 

كما تمكنت الحملات على الأسواق بمراكز مدن محافظة كفر الشيخ، من ضبط أحد المخازن وبه 3 طن مبيدات زراعية غير مصرح  بتداولها.

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