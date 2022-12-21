أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق.. وانهيار سعر جرام الذهب عيار 21

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بدأت بالأرز.. اتحاد حماية المستهلك يكشف عن استجابة الحكومة لمقترح التسعير العادل|فيديو

قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، تعقيبا على وزارة التموين تشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، إن السعر العادل للسلع يتم من خلال عدم المبالغة أو التقليل من سعر السلع، من خلال حساب سعر تكلفة السلعة، وهامش الربح، وعلى أساسهم يتم تحديد السعر العادل مع مراعاة تكاليف النقل.



وزير الأوقاف: مليون شنطة غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن توزيع مليون شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.



اقتصادية النواب: مرفق قناة السويس ملكية عامة للدولة ولا يمكن التصرف فيها

قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب أصدر بيان شامل مانع جامع بكل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة، لافتا أن السبب الرئيسي لهذه الإشاعات هو حالة الخلط بين 3 مفاهيم أو كيانات منفصلة.



الشتاء وصل.. الأرصاد تحذر: منخفضات جوية وأمطار على هذه المناطق

أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسيما غدا الأربعاء 21 ديسمبر .



انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

وجه الإعلامي سيد علي، رسالة إلى تجار السوق السوداء قائلا “من أعمالكم سلط عليكم”، موضحًا أن البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيها.



أنباء الشرق الأوسط: مؤتمر بغداد أكد الحرص على عودة العراق لدوره الإقليمي| فيديو

قال علي حسن، رئيس تحرير جريدة أنباء الشرق الأوسط، تعقيبا على انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد ، إن المؤتمر بالغ الأهمية، وجاءت النسخة الثانية منه قوية بعد انعقاد النسخة الأولى منه في أغسطس عام 2021 ، لافتا إلى أن النسخة الثانية يشارك فيها عدد من الدول المجاورة ، والدول الصديقة.



انا داخل 2023 بما يعادل 6 مليار دولار.. نجيب ساويرس يرد.. فيديو

أكد المهندس نجيب ساويرس، أنه يحذر من التسعيرة الجبرية، موضحًا أنه فى حالة فرض التسعيرة الجبرية سيكون هناك حجب للسلع، وقيام التجار ببيعها فى السوق السوداء.



300 جنيه.. خسائر فادحة وانهيار سعر جرام الذهب عيار 21 | فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، في فقرة أخبارنا إيه الليلة، أسعار الذهب.



التنمية الحضارية: 70مليار جنيها تكلفة إحياء القاهرة التاريخية.. و500 ألف وحدة بمبادرة دارة

أكد خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن الرئيس السيسي اطلق العديد من المبادرات للتطوير والتنمية ومنها إحياء وتطوير القاهرة التاريخية .



نشاط الرئيس السيسي خلال المشاركة بالدورة الثانية من مؤتمر بغداد.. فيديو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة من عدداً من دول الجوار وعدداً من الدول الصديقة، في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوي الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره.



التموين: لدينا فائض من الأرز يقدر بـ 400 ألف طن

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يوجد فائض من الأرز يقدر بـ 400 ألف طن، مضيفا أن هناك ممارسات احتكارية غير مسموح بها.

