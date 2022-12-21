ميدو يوجه رسالة لزيزو بعد رفضه طلب عاشور بتسديد ركلة الجزاء

علق الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، على رفض أحمد سيد (زيزو)، لاعب الزمالك، طلب زميله إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء أمام حرس الحدود.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " أعجبني تصرف زيزو في موضوع إمام عاشور بطلبه تسديد ركلة الجزاء أمام حرس الحدود".

وتابع: "زيزو رفض إعطاء الكرة لإمام عاشور من أجل تسديد الركلة، وهذا بسبب النظام الموضوع بالفريق، والذي يضع زيزو في مقدمة مسددي ركلات الجزاء بالفريق".

وأتم: "موقف زيزو يكشف شخصيته القوية، وهو التصرف الصحيح بسبب إتباعه لنظام الفريق، وهذا ما علق عليه فيريرا في المؤتمر الصحفي".