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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: هناك بوادر أزمة بين بيراميدز وتاكيس جونياس

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس

كشف الإعلامي محمد فاروق عن بوادر أزمة بين نادي بيراميدز ومديره الفني اليوناني تاكيس جونياس بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي السماوي في الفترة الحالية وتأخر صروف رواتب اللاعبين.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يعاني بيراميدز من أزمة مالية في الفترة الحالية تسببت في تأخير حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية ويفكر مسؤولو النادي في منح المدرب اليوناني راتبه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار كحل بديل لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

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ويستعد بيراميدز لمواجهة الداخلية في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز.

محمد فاروق نادي بيراميدز بيراميدز تاكيس جونياس الداخلية الدوري الممتاز

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