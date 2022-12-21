كانت هتكمل الفرحة| تعليق ساخر من تامر عبد الحميد بعد فوز الأهلي

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره نادي فاركو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على أرضية استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



وكتب تامر عبد الحميد دونجا عبر حسابه علي تويتر "مكسب سهل مليون مبروووك للزمالك وكانت هتكمل الفرحة بس احنا اتعودنا من زمااااان بعد الوقت الضائع تكسب الـ 3 نقاط.. لسه المشوار طويل".

وبهذا الفوز يتصدّر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتوقف رصيد فاركو عند النقطة السابعة.



يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي سموحة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.