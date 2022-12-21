مصطفى الفقي: ميسي معندوش نضج فكري | فيديو

قال مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، إنه تابع مباريات كأس العالم ، وكان متعاطفا مع المنتخب الفرنسي ، على الرغم وأن حفيده يشجع المنتخب الارجنتيني .

وأضاف "الفقي" ، خلال لقائه ببرنامج “ يحدث في مصر ” ، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : "أنا تابعت كأس العالم وكنت متعاطف مع فرنسا بسبب كثرة الأفارقة بها ولكن حفيدي مجنون بميسي".

وأكمل “ الفقي ” : “ميسي ده اللي وضبه زاهي حواس لما جه هنا الهرم مكنتش معجب به .. لأنه مفيش نضوج فكري ولا عقلي ممكن يكون " جلياط " متعته في اللعب وليس الحديث ، وطبع زاهي حواس مكلمة ولما قال الكلمتين عنه بره ردوا عليه وقالوا أن هناك خطأ في الترجمة ، فرد عليهم زاهي وأنت عارف غتته وميرحمش وصارم قال لا لم أخطئ في الترجمة هذا ما قلته بالضبط".