بمشاركة مصر.. انطلاق بطولة النخبة العربية الثانية للتنس بالكويت

انطلقت بطولة النخبة العربية الثانية للتنس بالكويت، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة 23 لاعبًا من المصنفين الأوائل عربيًا من بلدان مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والبحرين بالإضافة إلي الكويت وينظمها الاتحاد الكويتي للعبة وتستمر منافساتها حتى 27 ديسمبر الجاري.

وأقيمت باليوم الأول 11 مباراة على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس ضمن دوري المجموعات والتي أسفرت عن فوز اللاعب المصري محمد صفوت على السعودي عمار الحقباني (6/4) و(6/4)، والأردني موسى القطب على الجزائري توفيق سهتالي بصعوبة (7/6) (7/6).

وفي منافسات المجموعة الرابعة، فاز اللاعب المصري كريم مأمون (6/0) و(6/2) أمام الكويتي علي الشطي، والمغربي وليد اهودا على الجزائري ريان ديلان (6/1) و(6/1) فيما حقق المصنف الثاني التونسي عزيز دقاز فوزا سهلا على السوري يعقوب مخزومة بنتيجة (6/0) و(6/0).

كما فاز اللاعب الكويتي محمد العوضي على نظيره البحريني فارس عبدالكريم بمجموعتين دون رد بواقع (6/1) و (6/3) ضمن المجموعة الأولى كما تمكن المغربي ياسين الدليمي من الفوز على المصري أكرم السلالي (6/2) و (7/5).

وفاز الكويتي وعيسى قبازرد على مواطنه يعقوب محمد (6/0) و(7/6) ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز اللاعب الأردني عبدالله شلباية على اللبناني حسن ابراهيم بنتيجة (7/6) (6/0)، كما حقق التونسي محمد الواقع فوزا صعبا على السعودي سعود الحقباني بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة بواقع (4/6) و(6/3) و(6/1) وفي إطار المجموعة الثانية خسر الكويتي بدر العبدالله من المصنف الثالث اللبناني بنجامين حسن بمجموعتين (6/0) و(6/1).

وقال نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس ورئيس لجنة الحكام عبدالصمد العريان، إن اليوم الأول للبطولة الذي اقتصر على إقامة منافسات الفردي ظهر بمستوى فني جيد ما يبشر بمستوى أقوى في الأيام المقبلة.