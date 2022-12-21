تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم.. فجر اليوم

تشهد محافظة الفيوم، فجر اليوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر 2022 ، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تتكرر في 21 ديسمبر من كل عام، بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، بمركز يوسف الصديق.

وتستمر الظاهرة، نحو 25 دقيقة متواصلة، في مشهد متميز، يجذب الكثير من المهتمين بالسياحة والآثار، بمتابعة هذه الظاهرة سنويا ، بحضور بعض المصريين والأجانب

قدس القداس ينتظر تعامد الشمس اليوم

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ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

يقول: الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى ومعاون محافظ الفيوم : احتفال المحافظة بالظاهرة الفلكية لتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وذلك صبيحة يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.

أضاف التونى تعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الشتاء، كما أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون تماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر.

ويقع المعبد على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، ويتكون المعبد من 3 صالات يتقدمهم قدس الأقداس، ثم سلم على الجانب الأيمن، وأخرى على اليسار، للوصول للدور العلوي، كما أن طول المعبد 35 متر، وعرضه 19 متر، بارتفاع 13 متر، فضلًا أنه مبني من الحجر الجيري.

قصر قارون اليوم بالفيوم

معبد قصر قارون طريق يصل بين الفيوم والإسكندرية

ويقول أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق : دارت حول هذا المعبد، أساطير وقصص كثيرة وخرافات، أهمها إن عدد حجرات القصر 365 حجرة، بعدد أيام السنة، وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وحسب عدد من الأبحاث، يضم المعبد 100حجرة، كما رصدت أبحاث أخرى إن المعبد يضم 56 حجرة، كانت تستخدم أيضًا لتخزين الغلال.

كما دارت حوله خرافات إن أسفل جدران معبد قصر قارون طريق يصل بين الفيوم والإسكندرية، ولكن حقيقة هذا الأمر، إنه كان يوجد طريق بري تحت الأرض، لنقل العنب والمنتجات والبضائع أيام الرومان، من الفيوم لميناء إسكندرية.

المعبد ليس له علاقة بقارون الذى ذكر فى القرآن ، حيث إن هناك دليلين على ذلك الاول دينى وهو ما ذكره الله فى سورة القصص " فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ " والثانى سبب تاريخى ان هذا القصر تم بناءه فى العصر اليونانى الذى بدأ عام 332 قبل الميلاد ويقال أنه أنشئ فى عام 260 قبل الميلاد وبعض الباحثين أكدوا ذلك بينما قارون كان من قوم موسى وسيدنا موسى عاش فى عصر الدولة الحديثة أى فى الفترة من 1550 قبل الميلاد الى 1070 قبل الميلاد أى فرق الف سنة بين انشاء القصر وعهد قارون.

تعامد الشمس اليوم على قصر قارون

القصر خصص لعبادة الاله دينسيوس

وأضاف عبد العال : بأن القصر خصص لعبادة الاله دينسيوس وهو إله الخمر والحب عند اليونان وتم إضافة بعض الأشياء له فى العهد الرومانى ، وكلمة قصر جاءت بعد الفتح الإسلامى وكان المسلمين يسمون المعبد قصر ولذلك أطلقوا على محافظة الأقصر هذا الاسم لضمها قصور كثيرة.

وعن ظاهرة تعامد الشميس على معبد قصر قارون فقد اكتشفها الدكتور مجدى فكرى وبدأ الاحتفال بها عام 2010 وتتعامد الشمس لمدة 25 دقيقة حتى تدخل لمدخل المعبد ثم تتسرب من خلال محور المعبد لتضيء المقصورة الوسطى لقدس الأقداس والتى يفترض انها كانت تحتوى على المركب المقدس للإله سوبك لتنحرف يمينا لتنير المقصورة اليمنى والتى يفترض انها كانت تحتوى على تمثال الإله فيما تظل المقصورة اليسرى غارقة فى الظلام حيث كانت تحوى على مومياء للاله سوبك التمساح و التى كانت يجب ان تبقى فى الظلام.

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