احذري تجاهلها.. 3 علامات على معاناتك من مقاومة الأنسولين انتبهي إليها

غالبًا ما نفشل في التعرف على أعراض عدم تحمل الكربوهيدرات ويمكن حتى أن نخطئ في تشخيصها على أنها علامات على مشاكل أخرى.

تظهر هذه الحالة عندما يتعذر على جسمك هضم الأطعمة التي تحتوي على النشا أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل فعال ، مثل الأطعمة المصنعة وبعض الفواكه والحليب.

كما هو الحال في العديد من الحالات التي يعاني فيها جسمك من مشاكل في الهضم ، فإن تقلصات المعدة من أولى العلامات التي تشير إلى عدم تحملك للسكر.

على الرغم من أن الفواكه والخضروات صحية ونحتاج إلى تناولها للحفاظ على نظام غذائي متوازن ، إلا أن بعضها يمكن أن يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والنشا ، وبالتالي يعطل عملية الهضم. من بينها الذرة والبطاطا الحلوة والكينوا والموز والشوفان والتفاح والمانجو. إليك أبرز أعراض معاناتك من مقاومة الأنسولين وفقا لموقع برايت سايد

1. الشعور بالغثيان



بالإضافة إلى التقلصات ، يمكن أن يكون الغثيان والدوخة مؤشرًا آخر. الأطعمة الأخرى التي غالبًا ما تحتوي على سكريات مخفية هي الحلويات المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس أو المكسرات وتوابل السلطة والغطس وصلصات المعكرونة والشوفان سريع التحضير.

2. انتفاخ بطنك



على الرغم من أنه من الشائع جدًا الشعور بالانتفاخ في البطن بعد تناول عدة أنواع من الأطعمة أو الوجبات الكبيرة ، إلا أنك تحتاج إلى الانتباه للسكريات على وجه الخصوص.

المحليات هي منتجات أخرى يمكن أن تخفي السكريات. من بينها شراب الصبار والذرة والدبس والسكر البني وحتى العسل.

3. غازات البطن



قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة وابتلاع الكثير من الهواء أثناء العملية إلى حدوث غازات أيضًا. إذا شعرت أيضًا بالحاجة إلى التجشؤ ، فقد يكون ذلك علامة على عادة الأكل المضطربة.