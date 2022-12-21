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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة لرئيس الباطن السعودي: مش هتتعاقد مع أفشة بالعافية

أفشة
أفشة

انتقد الإعلامي محمد شبانة، ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن السعودي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن التعاقد مع محمد مجدي أفشة وتعامل الأهلي معه.


وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "تصريحات ناصر الهويدي غير لائقة، عندما تتحدث عن النادي الأهلي الأكبر في مصر، تتكلم عنه بشكل مختلف. ولن تتعاقد مع أفشة (بالعافية).. الأهلي حر في تصرفه، هذا اللاعب على ذمة الأهلي.


وقال محمد شبانة : أتعجب من تصريح الهويدي بأن عرض الباطن خيالي، هذا الأمر يخص الأهلي فقط، ولا يمكن أن تصف الأهلي بنادي الدرجة الرابعة، لقد حدثت مفاوضات من قبل بين الأهلي وأندية سعودية ولم يتمكن من ضم لاعبيها، ورغم ذلك لم يتحدث الأهلي بهذه الطريقة.

شبانة يطالب باعتذار رئيس الباطن السعودي للأهلي
 

 وواصل محمد شبانة : كان يمكن أن يتحدث الهويدي عن أشخاص ولكن عن كيان النادي الأهلي الأكبر في مصر، لذلك الحديث لابد أن يكون لائقًا، حتى لو كان هناك مضايقة لرئيس الباطن، تقديرًا للكيان وقيمة الكرة السعودية والنادي الذي نقدره جميعًا.


 وأضاف شبانة : ما كان يجب أبدًا أن تُقال هذه التصريحات، ولا أريد تضخيم الأمور وأطالبه بالاعتذار، ولكن وصف الأهلي بهذه الطريقة ليست جيدة أبدًا".

صحة قرار هدف الأهلي الملغي أمام فاركو

وكان قد علق توفيق السيد الحكم الدولي السابق، على الحالات التحكيمية في مباراتي الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها الحكم طارق مجدي.
وقال توفيق السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "قرار ألغاء هدف الأهلي أمام فاركو الذي سجله برونو سافيو كان صحيح".
وأضاف: "كريم فؤاد كان في موقف تسلل قبل أن تصل له الكرة، ولذلك القرار الذي اتخذه الحكم بإلغاء الهدف صحيح 100%".
وعن ركلة جزاء محتملة لـ برونو سافيو أمام فاركو: "الكرة لم يحدث فيها أي التحام، ولاعب فاركو لم يصل لقدم لاعب الأهلي، لذلك قرار طارق مجدي كان صحيح بعدم احتساب ركلة الجزاء".
واختتم: "يجب أن نتعلم مما حدث في كأس العالم، أبرزها طريقة احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع، وما حدث في مباراة الأهلي وفاركو من اهدار وقت كان مبالغًا فيه".

محمد شبانة رئيس الباطن السعودي أفشة الأهلى محمد مجدى افشة

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