المغرب يمنح وليد الركراكي ولاعبي المنتخب وسام العرش

استقبل الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم – قطر 2022.

ويأتي هذا الاستقبال بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي وحل رابعا في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذا المحفل الرياضي العالمي.

ومنح الملك محمد السادس، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وسام العرش بدرجة قائد، ومنح لاعبي المنتخب المغربي وسام العرش بدرجة ضابط.

كما وجه العاهل المغربي بتسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب المغربي، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

وكان أعضاء المنتخب المغربي قد وصولوا إلى مطار "الرباط-سلا"، عصر أمس الثلاثاء، حيث حرصت أعداد غفيرة من الجماهير على استقبالهم وتحيتهم على إنجازهم الرياضي التاريخي.