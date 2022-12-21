عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب يمنح وليد الركراكي ولاعبي المنتخب وسام العرش

لاعبو المغرب
لاعبو المغرب

استقبل الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم – قطر 2022.
ويأتي هذا الاستقبال بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي وحل رابعا في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذا المحفل الرياضي العالمي.
ومنح الملك محمد السادس، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وسام العرش بدرجة قائد، ومنح لاعبي المنتخب المغربي وسام العرش بدرجة ضابط. 
كما وجه العاهل المغربي بتسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب المغربي، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.
وكان أعضاء المنتخب المغربي قد وصولوا إلى مطار "الرباط-سلا"، عصر أمس الثلاثاء، حيث حرصت أعداد غفيرة من الجماهير على استقبالهم وتحيتهم على إنجازهم الرياضي التاريخي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

ترشيحاتنا

نجم الزمالك : لن أشجع الأهلي في المونديال والمركز الثالث ليس إنجازًا

صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

كاديلاك تخفض أسعار سيارتها الفاخرة الجديدة Lyriq | صور

سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

أحمد عيد عبدالملك: ميسي أفضل من سافيو وكنت أتمنى انتقاله للزمالك

شاهد| سيول عنيفة تجتاح بورتسودان وتتسبب في وفاة طفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ