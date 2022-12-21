أمريكا تؤكد التزامها بحماية وصول المساعدات الإنسانية المشروعة في جميع أنحاء العالم

أكدت الولايات المتحدة التزامها بحماية وصول المساعدات الإنسانية وتذليل العقبات- الحقيقية والمتوخاة- أمام إيصال المساعدات الإنسانية المشروعة في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء: للتقدم خطوة أخرى في مسارنا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة من التراخيص العامة التي تخلق أساسًا للتصاريح الإنسانية عبر برامج العقوبات الأمريكية.

وأوضح أن هذه المبادئ التوجيهية تحدد لوائح متسقة وتبسط الامتثال للجهات الفاعلة الإنسانية والتجارية كي تضمن في نهاية المطاف ألا تؤثر العقوبات بلا داع على الظروف الإنسانية في جميع أنحاء العالم .

وأعاد إلى الأذهان أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عزمها على ضمان توفير الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية عبر برامج عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قائلا إن الخطوة الأولى في تحقيق هذا الهدف كانت هي اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2664، الذي تمت صياغته بالاشتراك مع إيرلندا، يوم 9 ديسمبر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن قواعد التراخيص العامة الجديدة تساعد في تنفيذ قرار مجلس الدولي رقم 2664 والبناء على التراخيص العديدة التي أدرجتها هذه الإدارة الأمريكية بالفعل عبر العديد من برامج العقوبات الأمريكية لتسهيل إجراء النشاط الإنساني.

وأوضح أن هذا التحديث سيعمل على تحسين وتعزيز تنفيذ العقوبات الأمريكية من خلال ضمان تأثير تدابيرنا على الأهداف المقصودة مع تمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة المحتاجين.

وشدد بلينكن على أن هذه التراخيص التي تشمل ضمانات لمنع إساءة الاستخدام أو التحويل، تجعل عقوباتنا أكثر وضوحًا وأقوى وأكثر فاعلية.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع حلفاء واشنطن وشركائها في جميع أنحاء العالم ومع الجهات الفاعلة الإنسانية والمؤسسات المالية، لضمان استيعاب هذه التراخيص وتنفيذها حتى تصل الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

واختتم البيان قائلا: تعتبر التراخيص المعلنة اليوم خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الإنسانية ذات الحجم غير المسبوق مع الحفاظ على سلامة العقوبات كأداة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي.