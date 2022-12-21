شاهد.. أول تعليق لـ علي معلول بعد فوز الأهلى على فاركو

احتفل علي معلول نجم النادي الأهلي بالفوز على فاركو، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



وكتب علي معلول عبر حسابه علي "انستجرام": "الحمد لله على المكسب والقادم أفضل إن شاء الله".

وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتوقف رصيد فاركو عند النقطة السابعة.



ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي سموحة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.