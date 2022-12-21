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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تؤكد مواصلة العمل مع البلدان الأخرى نحو عالم خالٍ من الأسلحة البيولوجية

صدى البلد

أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع البلدان الأخرى التي تشاركها هدفها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة البيولوجية، مع ضمان استمرار البحوث البيولوجية والصحية العامة المشروعة بموجب إرشادات فعالة للسلامة والأمن ومساعدة البلدان الأخرى على تحقيق هذا الهدف.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية اختتم فعالياته باعتماد وثيقة نهائية بالإجماع لإطلاق عملية جديدة بقيادة الخبراء لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية لمواجهة تحديات المستقبل.
وأضافت أن المؤتمر الاستعراضي شكل مجموعة عمل جديدة لتقديم توصيات بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وستتناول هذه التوصيات، بحسب البيان، التطورات في العلم والتكنولوجيا وبناء الثقة والشفافية والامتثال والتحقق، وكذلك تدابير التنفيذ الوطنية والتعاون الدولي والتأهب والاستجابة.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أنها على الرغم من الوثيقة النهائية لم تتضمن جميع التحسينات التي اقترحتها الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن على ثقة من أن هذه الوثيقة تعد بمثابة خطوة إلى الأمام في تحسين تنفيذ الاتفاقية.
واختتمت بيانها بتهنئة كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة في اتفاقية الأسلحة البيولوجية وفريقه على عملهم الدؤوب خلال الأسابيع الثلاثة للمؤتمر الاستعراضي والاجتماعات التحضيرية العديدة خلال العام الماضي. 
وأشادت بتفاني رئيس المؤتمر الاستعراضي التاسع، الإيطالي ليوناردو بنشيني، في جعل الدول الأطراف تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة نهائية.

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