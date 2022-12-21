زوجة ميسي تواصل احتفالها بتتويج التانجو بكأس العالم |شاهد

واصلت أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي احتفالها بفوز التانجو ببطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا في دولة قطر، على حساب نظيره الفرنسي ليحقق زوجها اللقب للمرة الأولى في تاريخه.



ونشرت زوجة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عدة صور مع كأس البطولة عبر حسابها علي انستجرام وعلقت قائلة "لا كلمات".

ووصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس بعد التتويج بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022.



وظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي أول الهابطين من طائرة الأرجنتين حاملًا كأس العالم بيديه، فور عودة لاعبي الأرجنتين إلى بلادهم كأبطال، حيث كان فى استقبالهم الآلاف من المشجعين في مطار إيزيزا الدولي، بعد هبوطهم في بوينس آيرس عقب فوزهم المذهل بكأس العالم.