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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تتألق في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام |شاهد

ديانا حداد
ديانا حداد

خضعت الفنانة ديانا حداد لأحدث جلسة تصوير جديدة وفضلت أن تشارك متابعيها صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت ديانا حداد ببيجاما، ستان باللونين الأزرق والبني، مما أبرز أنوثتها وجراءتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيف شعرها بصيحة الكيرلي ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الناعمة مع الكحل الأسود في عينيها ونسقت لون البينك في الشفاه.


وكانت قد كشفت الفنانة ديانا حداد عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 8 سنوات.

وقالت "ديانا حداد" في تصريحات لـ"صدى البلد": الالبوم يحمل اسم ديانا حداد 2022، وسيكون متنوع اللهجات ومختلف بطريقة طرحه، حيث سنطرح اغنيتين كل شهر، واخذ منا مجهودا كبيرا في تحضيره.


يذكر أن اختارت الفنانة ديانا حداد، العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان "ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 


حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر  مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو  الخاص به في دبي.

وستقوم ديانا حداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" YouTube : Diana haddad ، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب ، وظهرت من خلالهما بـ"لوكات" جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢١٩_٢٠١٤٢٤
جلسة تصوير جديدة ديانا حداد الفنانة ديانا حداد بيجاما ستان البومها الجديد اغنية مغنجة

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