حدث ليلاً|استقبال شعبي لمنتخب المغرب.. أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب للرئيس الأوكراني.. أنغام تعود للغناء بعد تعافيها.. الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:



5 رسائل نارية من سيد عبدالحفيظ لـ كارهي الأهلي

استقبال شعبي.. الملك محمد السادس يكرم أمهات لاعبي المنتخب المغربي



لأول مرة.. فيتوريا يرد على أنباء رحيله عن منتخب مصر لتدريب البرتغال



خالد الغندور يفجر مفاجأة: الزمالك سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

المغرب يمنح وليد الركراكي ولاعبي المنتخب وسام العرش



اليوم.. أنغام تحيي أولى حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية



مروة عبدالمنعم بملامح صادمة في أحدث ظهور.. والجمهور: «عملية تجميل» |شاهد

إدانات أمريكية وأممية بعد قرار طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي

صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب.. الرئيس الأوكراني يزور أمريكا اليوم |تفاصيل

إصابات وأضرار مادية.. 70 ألف أمريكي بدون كهرباء عقب زلزال كاليفورنيا

توافد المئات على معبد الكرنك لرصد ظاهرة تعامد الشمس .. شاهد