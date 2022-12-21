سعفان يفتتح حلقة قومية حول استثمار أموال التأمينات ودورها في تحسين معيشة المتقاعدين

بمشاركة مصر و10 دول عربية

عقد اتحاد العمال المتقاعدين العرب ، التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بالاشتراك مع منظمة العمل العربية، حلقة قومية تحت عنوان : "استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ودورها في تحسين مستوي معيشة المتقاعدين"، وذلك بحضور 11 دولة عربية أعضاء في الاتحاد هم : مصر ، والإمارات ، والمغرب ، والسودان ، وجنوب السودان ، والبحرين ، وفلسطين ، والعراق ، والأردن، وليبيا ، والكويت.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد العمال المتقاعدين العرب محمد الحضينة ، وأحمد النمر الأمين العام ، وصفية السيد أمينة المرأة، وأعضاء الامانة العامة لاتحاد العمال المتقاعدين العرب، والدكتور عادل محمد صالح مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم التابع لمنظمة العمل العربية .

تستضيف الحلقة دار الضيافة بالنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بشبرا الخيمة بدعوة من عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وتستمر 3 أيام ، وقدمت أوراق عمل تناولت رؤية اتحاد المتقاعدين العرب حول استثمارات التأمينات الاجتماعية ، والنموذج الأمثل الذي يؤدي إلي تحسين مستوي معيشة المتقاعدين، وواقع استثمارات مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية ، وقواعد ومعايير استثمارات فوائض أموال التأمينات الاجتماعية ، وأساليب تمويل نظم التأمينات الاجتماعية .

في مستهل كلمته رحب وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان ، بالحضور من المتقاعدين العرب، مؤكدا ضرورة وضع خريطة عمل لاتحاد المتقاعدين لضمان الاستثمار الجديد لأموال التأمينات في الدول العربية، والتواصل مع كل الاتحادات والنقابات العمالية العربية لدعم الاتحاد ، قائلا : الدور سوف يأتي علي الجميع ، من يعمل اليوم سوف يأتي عليه الغد ليكون من المتقاعدين ، فيجب العمل علي دعم هذا الاتحاد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بالوطن العربي أفضل استثمار، وتوظيف هذه الأموال بما تعود بعائد لهم .

وأكد سعفان أهمية دور الاستثمار الاجتماعي فى المسئولية الاجتماعية، وأهمية تطبيق القرارات الاجتماعية التي تنص عليها القوانين وتضمن المسؤولية الاجتماعية للعمال المتقاعدين ، والتعرف على التجارب الناجحة في هذا الشأن والعمل على الاستفادة منها.

وشدد وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان: علي ضرورة ضمان تأمين الحماية الاجتماعية للعمال المتقاعدين فى كل قطر عربى، وهو ضرورة تقديرا للعطاء الذي قدمه العامل خلال مسيرته فى العمل، لافتا إلي أن العمال في الوطن العربي يمثلون 90% من الشعوب.

واقترح سعفان ، أن يتم تشكيل لجنة خبراء من كل قطر عربي يناط بها إعطاء الضوء والدعم الكامل للتنظيمات الموجودة حاليا، ودورنا الأساسي دعم التنظيمات النقابية الحالية.

وقال سعفان : إن العمل النقابي بشكل عام يجب أن يكون عضوا داعما بإخلاص كامل لله ، لأن هذا العمل الطريق للعدل، مشيرا إلي أن هناك قيم نقابية يجب العمل عليها للحفاظ على العمل النقابي، ويجب ان لا يتخطاها النقابي ،ومنها الانتماء وهو يعتبر جوهر العمل ، فالانتماء للعمل النقابي والإيمان به يعتبر عنصر أساسي في نجاح المهمة التى يقوم بها النقابي ، فضلا عن الانضباط والالتزام ، وإشراك العمال في كافة القضايا النقابية والعمالية، مؤكدا أن العمل النقابي عمل تطوعي ، فضلا عن اقتناع العمال بالعمل الذي تقوم به.

وكان سعفان قد استهل كلمته بالتعريف عنه نفسه للحضور، مشيرا إلى أنه التحق بالتنظيم النقابي عام 1987 ، وبدأ نائبا لرئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، وتدرج إلى أن وصل إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول في عام 2012 ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومشرف عام علي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية ، ومفوض برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ، ثم كلفت وزيرا لوزارة القوي العاملة في مارس 2016، مؤكدا أن "القوي العاملة" هي الركيزة الأساسية للقطاع العمالية وعلى رأسها التنظيم النقابي .

ومن جانبه رحب عبد الفتاح إبراهيم بالحضور من أعضاء اتحاد المتقاعدين بالوطن العربي، والوزير محمد سعفان، مؤكدا أنه الرجل الصديق الصدوق الذي كانت له اسهامات كبيرة علي العمل النقابي عندما كان نقابيا بقطاع البترول، والعمل الحكومي عندما كان وزيرا للقوى العاملة لمدة 6 سنوات ونصف السنة، قدم لعمال مصر بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة انجازات كثيرة ما زالت بصماته شاهده عليها في تلك المدة التي قضاها وزيرا في القوي العاملة .

ووجه عبد الفتاح إبراهيم كلامه للحضور قائلا: كل مقرات نقابة الغزل والنسيج تحت أمر اتحاد المتقاعدين العرب، والنقابة تساعد ماديا ومعنويا اتحاد المتقاعدين ، وسوف تظل نقابة عمال النسيج بيت لكل العمال العرب المدافع الأول عن حقوق عمالها ومصالح وحقوق في مصر والوطن العربي، فضلا عن مساندة كل القضايا العمالية الاقتصادية الاجتماعية .

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