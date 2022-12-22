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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوفد ينظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا حول دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني..غدا

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

تُنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا جماهيريًا، غدا الجمعة ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا، بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة".

يأتي ذلك في إطار ترسيخ فلسفة وتوجه حزب الوفد التاريخي، وإدراكًا للدور التوعوي الهام لكافة الأحزاب المصرية لتنمية الوعي الوطني.

ويحضر المؤتمر عددًا من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام.

ويشهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية لشباب جامعة طنطا ومحافظة الغربية.

اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد جامعة طنطا الجمهورية الجديدة

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