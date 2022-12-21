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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تحقيق الفوز.. هداف الدوري لم يتواجد ضمن صفوف قطبي الكرة المصرية

الدوري المصري
الدوري المصري

حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين،مساء أمس علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز.


ويقدم صدى البلد هدافي الدوري المصري :

1- رفيق كابو 3 أهداف .
2- أحمد الشيخ 3 أهداف .
3- خالد قمر هدفين .
4- محمد هلال هدفين .
5- أحمد بلحاج هدفين .
6- إمام عاشور هدفين .
7- عبدالرحيم دغموم هدفين .
8- أحمد أبو الفتوح هدفين .
9- كريم فؤاد هدفين .
10- كريم بامبو هدفين .
11 - أحمد سيد زيزو هدفين .
12- مصطفى فتحى هدفين .
13- أوستين أموتو هدفين .

طلائع الجيش غزل المحلة الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الممتاز مصطفى فتحي النادي الأهلي

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