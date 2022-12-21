استحداث ركن للبيانات والاحصائيات والمؤشرات بموقع معلومات الوزراء

أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركنًا خاص بموقعه الإلكتروني تحت عنوان "بيانات وإحصاءات ومؤشرات"، يتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والإفريقية والعالمية.

يشتمل الركن على كتاب "وصف مصر بالمعلومات" والذي يحتوي توصيفًا معلوماتيًا دقيقًا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية بحيث يمكن اعتباره مرجعًا يُستند إليه في التخطيط ورسم السياسات.

كما يشتمل أيضًا على جزء بعنوان "مؤشرات إفريقيا" والتي تحتوي على المؤشرات الإفريقية الرئيسية مثل مؤشرات "التكتولوجيا، والاستقرار السياسي، والابتكار، والأداء الحكومي، وغيرها"

كذلك يتضمن الركن "الأسعار العالمية" والتي تحتوي على تحديث دوري لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية في صورة سلاسل زمنية مثل أسعار "الذهب، والبترول، وخام برنت، والحبوب، وغيرها"، فضلاً عن اشتماله على "مؤشرات محلية" تحتوي على عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُحدث دوريًا مع سلاسلها الزمنية، مثل "الناتج المحلي الإجمالي، وتقديرات السكان، ومعدل البطالة وغيرها"، كما يشتمل أيضًا على "مؤشرات الاقتصاد العربي" والتي تعرض سلاسل زمنية لمؤشرات الدول العربية بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية.ويمكن لكافة المواطنين والباحثين تصفح الركن ومتابعة كل ما يتضمنه من بيانات وإحصاءات ومؤشرات من خلال الرابط التالي:

https://www.idsc.gov.eg/DMS/LandingPage