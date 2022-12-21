عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استحداث ركن للبيانات والاحصائيات والمؤشرات بموقع معلومات الوزراء

صدى البلد

أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركنًا خاص بموقعه الإلكتروني تحت عنوان "بيانات وإحصاءات ومؤشرات"، يتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والإفريقية والعالمية.
يشتمل الركن على كتاب "وصف مصر بالمعلومات" والذي يحتوي توصيفًا معلوماتيًا دقيقًا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية بحيث يمكن اعتباره مرجعًا يُستند إليه في التخطيط ورسم السياسات.

كما يشتمل أيضًا على جزء بعنوان "مؤشرات إفريقيا" والتي تحتوي على المؤشرات الإفريقية الرئيسية مثل مؤشرات "التكتولوجيا، والاستقرار السياسي، والابتكار، والأداء الحكومي، وغيرها"

كذلك يتضمن الركن "الأسعار العالمية" والتي تحتوي على تحديث دوري لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية في صورة سلاسل زمنية مثل أسعار "الذهب، والبترول، وخام برنت، والحبوب، وغيرها"، فضلاً عن اشتماله على "مؤشرات محلية" تحتوي على عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُحدث دوريًا مع سلاسلها الزمنية، مثل "الناتج المحلي الإجمالي، وتقديرات السكان، ومعدل البطالة وغيرها"، كما يشتمل أيضًا على "مؤشرات الاقتصاد العربي" والتي تعرض سلاسل زمنية لمؤشرات الدول العربية بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية.ويمكن لكافة المواطنين والباحثين تصفح الركن ومتابعة كل ما يتضمنه من بيانات وإحصاءات ومؤشرات من خلال الرابط التالي: 
https://www.idsc.gov.eg/DMS/LandingPage

معلومات الوزراء واحصاءات ومؤشرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية .. تفاصيل

حذرناها وزعلت مننا| تفاصيل جديدة في حادث مقتل مشرفة عمال بورسعيد

بشرى سارة قبل نهاية العام.. أسعار الذهب تشهد انخفاضات جديدة| فيديو

صدمة السوق السوداء| تقارير دولية ترصد خسائر فادحة لمتداولي الدولار خارج البنوك

ترشيحاتنا

بعد تحذير روسيا.. كيف تريد أمريكا خذلان اليونان بشأن إس 300؟

قرارات عاجلة من التعليم بشأن تنسيق رياض الأطفال العام المقبل

بـ 170 ألف جنيه.. سيتروين C4 هاتشباك

أسعار النفط تتراجع عالميا.. خام برنت تحت 80 دولارا

أنت السبب.. هجوم عنيف من شوبير على كولر عقب فوز الاهلي امام فاركو

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل لغسل الأواني بالماء البارد فى الشتاء سريعا

اعرف المغشوش من الأصلي.. 5 أشياء فى مطبخك يكشف عنها كوب الماء

علامة بالأسنان تدل على ضعف القلب.. ضع في اعتبارك 5 أشياء

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

فيديو

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ