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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة شباب القادة تقدم برامج تدريبية للشباب بالجامعات.. تفاصيل

صدى البلد

قال إسلام حمدي مشرف مؤسسة شباب القادة؛ إن  المؤسسة غير هادفة للربح وتتبع وزارة التضامن الإجتماعي كما ان المدير التنفيذي للمؤسسة هو النائب احمد فتحي وهو وكيل لجنة التضامن في البرلمان كما ان هناك اكثر من برنامج تدريبي بالمؤسسة وهدفنا  تطوير الشباب المصري لتطوير الشباب داخل الجامعات المصرية.

أضاف إسلام حمدي خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية داليا أيمن؛ أن ضمن برامج المؤسسة دعم وتعليم الفتيات اللاتي يدرسن في التعليم الفني ودعم الأشخاص الذين لديهم افكار للتغيرات المناخيه لتقديم افكارهم وتقديم الدعم المالي لهم.

أوضح مشرف مؤسسة شباب القادة؛ أننا نقوم بالتعرف على احتياجات مؤسسات العمل لبناء المهارات وتطويرها لديهم حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتابع أن المؤسسة لديها شراكة مع وزارة التعليم العالي وكذلك تعاونا مع الجامعات المصرية للإعلان عن البرامج الخاصة بنا وذلك يعطينا فتح أفاق مع الشباب ونعمل الأن على إختيار القادة داخل الجامعات المصرية وقمنا بتخريج ثلاث دفعات ونقوم بالتحضير للدفعة الرابعة من خلال اختيار أفضل 50 شخصا من الجامعات.

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